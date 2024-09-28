Wolverhampton 1 - 2 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Wolverhampton deplasmanına konuk olan Liverpool, rakibini 2-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada Ibrahima Konate ve 61. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Wolverhampton'un tek golü ise 56. dakikada Rayan Ait-Nouri'den geldi.

Liverpool bu karşılaşmayla birlikte puanını 15'e çıkartarak Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Wolverhampton ise 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak; Wolverhampton ise Brentford deplasmanına gidecek.