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Haberler İngiltere Premier Lig

Wolverhampton 1 - 2 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Wolverhampton deplasmanına konuk olan Liverpool, rakibini 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 22:31
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Wolverhampton 1 - 2 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Wolverhampton deplasmanına konuk olan Liverpool, rakibini 2-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada Ibrahima Konate ve 61. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Wolverhampton'un tek golü ise 56. dakikada Rayan Ait-Nouri'den geldi.

Liverpool bu karşılaşmayla birlikte puanını 15'e çıkartarak Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Wolverhampton ise 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak; Wolverhampton ise Brentford deplasmanına gidecek.

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