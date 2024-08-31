Brentford - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Southampton maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.