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Brentford - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:22
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Brentford - Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Southampton maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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