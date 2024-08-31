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Ipswich Town - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 12:32 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:25
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Ipswich Town - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Ipswich Town ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWICH TOWN - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town - Fulham maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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