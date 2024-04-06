Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Nottingham Forest maçı 7 Nisan Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.