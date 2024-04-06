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Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 10:00
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Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Nottingham Forest maçı 7 Nisan Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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