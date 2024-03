Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi! Liverpool maçında...

Manchester United 17 Mart Pazar günü FA Cup çeyrek final maçında Liverpool ile karşı karşıya gelcek.

Old Trafford'da oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde Manchester temsilcisinde milli kalecimiz Altay Bayındır ile ilgili açıklama geldi.

ManU, Altay'ın sakatlığı nedeniyle Liverpool maçını kaçıracağını açıkladı.

Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında İngiliz devine transfer olan 25 yaşındeki kaleci, sadece FA Cup 4. turunda oynanan Newport karşılaşmasında forma giyebildi.

Manchester United, bu karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

