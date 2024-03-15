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Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi! Liverpool maçında...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen milli kalecimiz Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle FA Cup çeyrek finalinde Liverpool ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Altay, A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı maçlarda da görev yapamayacak.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:08 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 14:14
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Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi! Liverpool maçında...

Manchester United 17 Mart Pazar günü FA Cup çeyrek final maçında Liverpool ile karşı karşıya gelcek.

Old Trafford'da oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde Manchester temsilcisinde milli kalecimiz Altay Bayındır ile ilgili açıklama geldi.

ManU, Altay'ın sakatlığı nedeniyle Liverpool maçını kaçıracağını açıkladı.

Manchester United yaptığı açıklamada, "Altay Bayındır pazar günü oynanacak FA Cup'taki Liverpool ve Türkiye'nin yaklaşmakta olan uluslararası maçlarını kaçıracak." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında İngiliz devine transfer olan 25 yaşındeki kaleci, sadece FA Cup 4. turunda oynanan Newport karşılaşmasında forma giyebildi.

Manchester United, bu karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

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