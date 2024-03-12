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Bournemouth - Luton Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 14:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 14:30
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Bournemouth - Luton Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Luton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Luton Town maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 22:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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