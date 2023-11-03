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Kevin de Bruyne'den ilginç Ballon d'Or yorumu!

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, Ballon d'Or ödülünde 4. olmuştu. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 14:54
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Kevin de Bruyne'den ilginç Ballon d'Or yorumu!

Ballon d'Or sıralamasında dördüncü sırada yer alan Kevin De Bruyne, flaş açıklamalar yaptı.

Kevin De Bruyne yaptığı açıklamada, "Futbol bir bakış açısıdır. Herkes farklı bir açıdan görür. Ballon d'Or'a bir orta saha oyuncusu olarak oldukça sık aday gösterildim. 7 milyar insanın içinde dünyanın en iyi 4. futbolcusu olmak muhteşem bir şey." dedi.

Belçikalı oyuncu ayrıca, "Benim için önemli olan iyi oyunu sahaya yansıtmak. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İnsanların kararlarını etkilediğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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