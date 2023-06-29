Maddison Tottenham'da

Premier Lig'den düşen Leicester City'nin yıldız ismi James Maddison, Tottenham'la anlaştı. Uzun süren görüşmelerin ardından Tottenham yönetimi, hem Leicester'ı hem de yıldız oyuncuyu ikna etti. İngiliz basınına göre transferin 40 milyon sterline tamamlanacağını yazılırken sağlık kontrollerinin yakında yapılarak transferin açıklanacağı belirtildi.
Premier Lig'den düşen Leicester City'nin yıldız ismi James Maddison, Tottenham'la anlaştı. Uzun süren görüşmelerin ardından Tottenham yönetimi, hem Leicester'ı hem de yıldız oyuncuyu ikna etti. İngiliz basınına göre transferin 40 milyon sterline tamamlanacağını yazılırken sağlık kontrollerinin yakında yapılarak transferin açıklanacağı belirtildi.