Chelsea - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Newcastle maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Newcastle karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Chelsea - Newcastle maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - NEWCASTLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Hall; Gallagher, Fernandez, Loftus-Cheek; Pulisic, Felix, Madueke

Newcastle

Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; S Longstaff, Guimaraes, Anderson; Murphy, Wilson, Isak