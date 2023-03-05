Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forrest Everton: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Nottingham Forrest Everton: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Everton karşı karşıya geldi. Nottingham'ın ev sahipliğinde oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 19:04
Nottingham Forrest Everton: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Nottingham'ın gollerini Brennan Johnson (2) kaydederken; Everton'ın golleri ise Demarai Gray (p) ve Abdoulaye Doucoure'dan geldi.

Bu sonucun ardından Nottingham'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 26 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Everton ise 22 puana ulaştı.

Ligin 27. haftasında Nottingham Forest deplasmanda Tottenham'a konuk olacak. Everton ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

DİĞER
F1 Bahreyn yarışı CANLI İZLE! 5 Mart Formula 1 yarışı S Sport 2 canlı yayın izle
Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim çıktı! Meğer Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar derken yıllarca hep onu izlemişiz...
F.Bahçe'de Arda gelişmesi! Sözleşmesindeki o madde...
Iwobi F.Bahçe'ye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta?
Nottingham Forest - Everton maçı saat kaçta?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Berat Kandili ne zaman 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan Beşiktaş yorumu! "Diğer maçlara göre..." Toroğlu'dan Beşiktaş yorumu! "Diğer maçlara göre..." 20:03
Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlığı başladı! Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlığı başladı! 20:00
Pedrinho'ya Beşiktaş tribünlerinden tepki! Pedrinho'ya Beşiktaş tribünlerinden tepki! 19:53
Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı! Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı! 18:43
F.Bahçe deplasmanda mağlup F.Bahçe deplasmanda mağlup 19:03
Nottingham ile Everton yenişemedi! Nottingham ile Everton yenişemedi! 19:03
Daha Eski
Beşiktaş'ta yeni transferler sahne aldı Beşiktaş'ta yeni transferler sahne aldı 19:16
Şenol Güneş’ten 5 değişiklik Şenol Güneş’ten 5 değişiklik 19:21
Hakan Keleş: Bizim için kaybetmemek önemliydi Hakan Keleş: Bizim için kaybetmemek önemliydi 19:22
Hilal Öztürk bronz madalya kazandı! Hilal Öztürk bronz madalya kazandı! 16:54
Şenol Güneş açıkladı! "Sene sonu ayrılma durumu var" Şenol Güneş açıkladı! "Sene sonu ayrılma durumu var" 17:03
Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? 17:04