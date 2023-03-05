Nottingham Forrest Everton: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Nottingham'ın gollerini Brennan Johnson (2) kaydederken; Everton'ın golleri ise Demarai Gray (p) ve Abdoulaye Doucoure'dan geldi.

Bu sonucun ardından Nottingham'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 26 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Everton ise 22 puana ulaştı.

Ligin 27. haftasında Nottingham Forest deplasmanda Tottenham'a konuk olacak. Everton ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.