Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Southampton maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Firpo; Adams, McKennie; Summerville, Aaronson, Gnonto; Bamford

Southampton

Bazunu; Maitland-Niles, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; S. Armstrong, Ward-Prowse, Lavia, Elyounoussi; Sulemana, Onuachu