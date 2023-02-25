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Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:30
Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Southampton maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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LEEDS UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Firpo; Adams, McKennie; Summerville, Aaronson, Gnonto; Bamford

Southampton

Bazunu; Maitland-Niles, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; S. Armstrong, Ward-Prowse, Lavia, Elyounoussi; Sulemana, Onuachu

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