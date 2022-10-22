Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Manchester City ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Brighton maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.