Manchester City'den Erling Haaland'ın transferine önlem!

Yeni transfer olduğu Manchester City'de gösterdiği performansla kısa süre içerisinde futbolseverlerden büyük alkış alan yıldız golcü Erling Haaland ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu.

ESPN'in haberine göre Manchester City daha önce adı sık bir şekilde Real Madrid ile anılan Norveçli golcü için yeni bir sözleşme hazırlığında.

REAL MADRİD'İN PLANI

İspanyol devi Real Madrid'in, 2024'te serbest kalma maddesi aktif olacak oyuncu transfer etmek istediği aktarıldı. İngiliz ekibi Manchester City'nin ise oyuncuyu Real Madrid'e kaptırma fırsatını vermemek yönünde.

Gelen bilgilere göre 22 yaşındaki forvet City'e transfer olduğunda sözleşmesinde yer alan madde nedeniyle 2024'te 200 milyon Euro karşılığında transfer edilebilir.

Takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi olan Erling Haaland, haftalık 375 bin Pound civarında bir bedel kazanıyır. Haftalık 400 bin Pound kazanan Kevin De Bruyne bu alanda takımda zirvede yer almakta. City'nın yeni sözleşmeyle, Norveçli yıldızı takımın en çok kazanan oyuncusu yapması muhtemel görünüyor.

Premier Lig'de bu sezon 8 karşılaşmaya çıkan Erling Haaland bu karşılaşmalarda takımına 14 gollük katkı sağladı.