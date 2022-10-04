Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun psikolojisi bozuldu! Futbolcu terapi almaya başladı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo için yeni sezon çok etkisiz bir şekilde başlamış durumda. Bu sezon sadece 378 dakika oynayan ve 1 gol atan oyuncu son olarak Manchester United'ın, Manchester City karşısında hezimete uğradığı 6-3'lük derbide yedek kulübesinde üzgün tavırlarıyla dikkat çekmişti. Son olarak ise futbolcuyla ilgili ilginç bilgiler gelmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre sezon öncesi ikiz çocuklarından birini doğumda kaybeden ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ronaldo'nun Kanadalı Psikolog Jordan Peterson'dan terapi aldığı öğrenildi.

Ünlü psikolog futbolcuyla ilgili olarak, "Evine gittim ve yaklaşık iki saat konuştuk. Gelecekte ne istediği ve karşılaştığı bazı engeller hakkında sohbet ettik. Cristiano Ronaldo depresyondan mustarip ve terapi istiyor" açıklamasında bulundu.