Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth'da Scott Parker ile yollar ayrıldı! Liverpool'dan fark yemişlerdi...

Bournemouth'da Scott Parker ile yollar ayrıldı! Liverpool'dan fark yemişlerdi...

Son dakika haberleri... Bournemouth'da ayrılık gelişmesi yaşandı. Liverpool'a 9-0'lık skorla mağlup olan Bournemouth, teknik direktör Scott Parker ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 11:14 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 11:14
Bournemouth'da Scott Parker ile yollar ayrıldı! Liverpool'dan fark yemişlerdi...

Bournemouth'da teknik direktörlük koltuğu boşa çıktı. Premier Lig'de 4. haftada Liverpool ile oynadıkları karşılaşmadan 9-0'lık skorla hezimete uğrayan Bournemouth'da Scott Parker'ın görevine son verildi.

İngiliz teknik adam 2021/22 sezonunda Premier Lig ekibinde göreve başlamıştı.

41 yaşındaki teknik direktör İngiliz takımında 55 maçta görev aldı ve bu müsabakaların 29'unda galip gelip, 13 karşılaşmadanda sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Scott Parker'ın, takımının başında çıktığı müsabakaların 13'ü de beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE BOURNEMOUTH'UN AÇIKLAMASI

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Konyaspor maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Enner Valencia’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı…
İbrahim Tatlıses oğluna 'artist, numarasını yaptı gitti' demişti... Ahmet 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' dedi Seda Sayan'dan destek...
F.Bahçeli futbolcu Fransa'ya transfer olacak mı?
Dinamo Kiev kaptanından F.Bahçe açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
PLAN YAPANLAR DİKKAT! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 30 Ağustos 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 30 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! 11:46
Göztepe'de gündem yeniden Lis Göztepe'de gündem yeniden Lis 11:41
Altay'da Kaloğlu tartışılıyor Altay'da Kaloğlu tartışılıyor 11:39
Yiğidolar 3 puana hasret! Yiğidolar 3 puana hasret! 11:38
Milli takım başarıya hasret Milli takım başarıya hasret 11:38
Oğuzhan'ın transferi an meselesi! Yeni takımı... Oğuzhan'ın transferi an meselesi! Yeni takımı... 11:37
Daha Eski
QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship QPR - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship 11:18
Bournemouth'da Parker'ın görevine son verildi! Bournemouth'da Parker'ın görevine son verildi! 11:13
Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:11
Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Inter - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:08
Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:02
Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Leeds United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 10:50