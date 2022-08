Bournemouth'da Scott Parker ile yollar ayrıldı! Liverpool'dan fark yemişlerdi...

Bournemouth'da teknik direktörlük koltuğu boşa çıktı. Premier Lig'de 4. haftada Liverpool ile oynadıkları karşılaşmadan 9-0'lık skorla hezimete uğrayan Bournemouth'da Scott Parker'ın görevine son verildi.

İngiliz teknik adam 2021/22 sezonunda Premier Lig ekibinde göreve başlamıştı.

41 yaşındaki teknik direktör İngiliz takımında 55 maçta görev aldı ve bu müsabakaların 29'unda galip gelip, 13 karşılaşmadanda sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Scott Parker'ın, takımının başında çıktığı müsabakaların 13'ü de beraberlikle sonuçlandı.



İŞTE BOURNEMOUTH'UN AÇIKLAMASI



AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.