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Brighton 4-0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Brighton sahasında Manchester United'ı konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Brighton'a galibiyeti getiren golleri Moses Caicedo, Marc Cucurella, Pascal Gross ve Leandro Trossard kaydetti. Bu sonuçla Manchester United, 41 yıl sonra üst üste 5 deplasman maçında mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını tüketti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 21:45
Brighton 4-0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brighton Hove & Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Amex Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton 4-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri Moses Caicedo, Marc Cucurella, Pascal Gross ve Leandro Trossard kaydetti.

Manchester United, 41 yıl sonra üst üste 5 deplasman maçından puan alamadı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını yitirdi. ManU, 58 puanda kaldı. Brighton ise aldığı üst üste ikinci galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.

Manchester United, sezonun son lig maçında Crystal Palace'a konuk olacak. Brighton ise Leeds deplasmanına gidecek.

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