Brighton 4-0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brighton Hove & Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Amex Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton 4-0'lık skorla kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri Moses Caicedo, Marc Cucurella, Pascal Gross ve Leandro Trossard kaydetti.
Manchester United, 41 yıl sonra üst üste 5 deplasman maçından puan alamadı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını yitirdi. ManU, 58 puanda kaldı. Brighton ise aldığı üst üste ikinci galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.
Manchester United, sezonun son lig maçında Crystal Palace'a konuk olacak. Brighton ise Leeds deplasmanına gidecek.