Manchester United - Norwich maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Norwich mücadele edecek.
Mücadele öncesi Manchester United, topladığı 51 puanla 7. sırada bulunuyor. 21 puan toplayan Norwich ise 20. sırada yer alıyor.
MANCHESTER UNITED - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanacak Manchester United - Norwich maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED - NORWICH MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Pogba; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo
Norwich: Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis; McLean, Normann; Dowell, Lees-Melou, Rashica; Pukki
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