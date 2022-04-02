Chelsea Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Chelsea-Brentford maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta müsabakaları başlıyor. 59 puanla 3. sırada bulunan Chelsea sahasında 30 puanla 15. sırada yer alan Brentford'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...
📺CHELSEA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea'nin sahasında Brentford'ı ağırlayacağı maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
📝CHELSEA-BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Mount, Havertz, Werner
🔹Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock, Henry; Mbuemo, Jensen, Norgaard, Eriksen, Wissa; Toney