Aston Villa - Southampton | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Steven Gerrard'ın Aston Villa'sı sahasında Southampton'ı konuk ediyor.
Yoğun heyecana sahne olacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Aston Villa Southampton maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Aston Villa: Martínez, Cash, Chambers, Mings, Young, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Watkins, Ings, Coutinho.
Southampton: Forster, Livramento, Bednarek, Stephens, Perraud, Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi, Adams, Broja.