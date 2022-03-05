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Aston Villa - Southampton | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Steven Gerrard'ın Aston Villa'sı sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Yoğun heyecana sahne olacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Aston Villa Southampton maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 17:59
Aston Villa - Southampton | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Steven Gerrard'ın Aston Villa'sı sahasında Southampton'ı konuk ediyor.

Yoğun heyecana sahne olacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Aston Villa Southampton maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Aston Villa: Martínez, Cash, Chambers, Mings, Young, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Watkins, Ings, Coutinho.

Southampton: Forster, Livramento, Bednarek, Stephens, Perraud, Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi, Adams, Broja.


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