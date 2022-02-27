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Premier Lig'e Ukrayna damgası! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

Son dakika spor haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat spor dünyasında da tepkiye yol açtı. İngiltere Premier Lig'de Everton ile Manchester City arasında oynanan mücadelede tribünler ve futbolcular Ukrayna'ya destek oldu. Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, bu desteği görmesinin ardından duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:06
Premier Lig'e Ukrayna damgası! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

Rusya'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, spor dünyasında da büyük tepkilere yol açtı. Birçok sporcu Putin'e tepkisini dile getirirken, Rus kulüplerinden ayrılan sporcular da oldu. UEFA, FIFA ve Formula 1 yönetimi Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

Premier Lig'e Ukrayna damgası! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

Rusya'nın işgaline ilk tepki gösteren futbolculardan birisi ise Manchester City'de forma giyen Zinchenko olmuştu. İngiltere Premier Lig'de top koşturan Ukraynalı Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Premier Lig'e Ukrayna damgası! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

"ÜLKEMİZİ VERMEYECEĞİZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Premier Lig'e Ukrayna damgası! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

İngiltere Premier Lig'de dün akşam Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester Cityli futbolcular üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan ve "Savaşa hayır" yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Stadın skor tabelasından da "Savaşı durdurun" mesajı paylaşıldı.

Premier Lig'e Ukrayna damgası! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

ZINCHENKO GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Manchester City'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile Evertonlı vatandaşı Vitaliy Mykolenko, ülkelerine destek verildiği sırada bir araya gelerek sarıldı. Yedek kulübesinde tribünlerin desteğini izleyen Zinchenko, gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşma, Manchester City'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

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