Premier Lig'e Ukrayna damgası! Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

Rusya'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, spor dünyasında da büyük tepkilere yol açtı. Birçok sporcu Putin'e tepkisini dile getirirken, Rus kulüplerinden ayrılan sporcular da oldu. UEFA, FIFA ve Formula 1 yönetimi Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

Rusya'nın işgaline ilk tepki gösteren futbolculardan birisi ise Manchester City'de forma giyen Zinchenko olmuştu. İngiltere Premier Lig'de top koşturan Ukraynalı Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek" ifadesini kullanmıştı.