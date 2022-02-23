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Watford Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 18 puanla 18. sırada yer alan Watford sahasında 26 puanla 13. sırada bulunan Crystal Palace'ı konuk edecek. Peki, Watford-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:11
Watford Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Küme düşme hattında yer alan Watford sahasında ligin orta sıralarında yer alan ekiplerinden Crystal Palace'ı ağırlayacak. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair tüm detaylar...

📺WATFORD-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Watford'ın sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝WATFORD-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Watford: Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Sissoko, Louza, Cleverley; Sarr, King, Dennis

🔸Crystal Palace: Butland; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, McArthur; Eze, Mateta, Zaha

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