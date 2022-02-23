Watford Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Küme düşme hattında yer alan Watford sahasında ligin orta sıralarında yer alan ekiplerinden Crystal Palace'ı ağırlayacak. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair tüm detaylar...

📺WATFORD-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Watford'ın sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝WATFORD-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Watford: Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Sissoko, Louza, Cleverley; Sarr, King, Dennis

🔸Crystal Palace: Butland; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, McArthur; Eze, Mateta, Zaha