Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa Everton'dan Lucas Digne'yi transfer etti! 30 milyon Euro...

Aston Villa Everton'dan Lucas Digne'yi transfer etti! 30 milyon Euro...

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Everton'dan 28 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Lucas Digne'yi kadrosuna kattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Digne'nin transferi 30 milyon Euro (25 milyon sterlin) karşılığında gerçekleşti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:20
Aston Villa Everton'dan Lucas Digne'yi transfer etti! 30 milyon Euro...

İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa, Everton'dan 28 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Lucas Digne'yi 30 milyon avroya transfer etti.

İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Aston Villa, Everton'dan Lucas Digne'nin transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard'ın "Lucas Digne'nin gelişi, beni ve Aston Villa ile ilişkili herkesi heyecanlandırıyor." değerlendirmesine de açıklamada yer verildi.

Paris Saint-Germain, Roma ve Barcelona gibi Avrupa futbol kulüplerinde de oynayan Fransız futbolcu, ülkesinde ve İspanya'da lig şampiyonluğu başarıları yaşadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Digne'nin transferi 30 milyon avro (25 milyon sterlin) karşılığında gerçekleşti.

DİĞER
Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca'nın yerine o geliyor...
Mesut Özil, Avrupa kariyerinde toplamda 7 teknik direktörle çalışırken Fenerbahçe'de 1 sene içerisinde 4 hoca gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor