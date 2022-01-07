Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etti

Newcastle United Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etti

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Kieran Trippier'ı kadrosuna kattı. İngiltere basınında transferin 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 12:46
Newcastle United Atletico Madrid'den Kieran Trippier'ı transfer etti

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra ilk transferini gerçekleştiren Newcastle United Kulübü, 31 yaşındaki İngiliz sağ bek Trippier ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerinde Barnsley, Burnley ve Tottenham'da oynayan Trippier, 2019'da Atletico Madrid'e transfer olmuştu. İngiliz milli futbolcu, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 18 maça çıkmıştı.

Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Newcastle United, 19 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla 19. sırada yer aldı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Acun Ilıcalı kapıyor! Vedat Muriqi derken ters köşe...
Togg'dan çok önemli blockchain anlaşması! Avax ile iş birliği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor