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Brentford - Aston Villa | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 16:56
Brentford - Aston Villa | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

BRENTFORD ASTON VILLA İLK 11'LER

Brentford: Alvaro Fernandez, Pinnock, Jansson, Sorensen, Norgaard, Onyeka, Roerslev, Jensen, Canos, Wissa, Ivan Toney.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Hause, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, Buendia, Traore, Danny Ings.

BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Brentford ile Aston Villa arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetiyor.

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