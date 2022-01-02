Brentford - Aston Villa | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Brentford ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
BRENTFORD ASTON VILLA İLK 11'LER
Brentford: Alvaro Fernandez, Pinnock, Jansson, Sorensen, Norgaard, Onyeka, Roerslev, Jensen, Canos, Wissa, Ivan Toney.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Hause, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, Buendia, Traore, Danny Ings.
BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Brentford ile Aston Villa arasında oynanan maç saat 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetiyor.