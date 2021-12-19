Tottenham - Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Tottenham sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Paul Tierney yönetecek.

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham - Liverpool maçı saat 19.30'den itibaren S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İŞTE İKİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Liverpool ile oynadığı son 17 Premier Lig maçının birini kazanan Tottenham (4B 12M), son altı karşılaşmayı kaybetti.

Tottenham?a konuk olduğu son üç lig maçını kazanan Liverpool, rakibi karşısındaki en uzun galibiyet serisini yaşıyor.

Resmi maçlarda çıktığı son 26 deplasmanda da gol atan Liverpool, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

Tottenham ile oynadığı son altı Premier Lig maçının beşinde gol atan Roberto Firmino, bu karşılaşmaların üçünde galibiyeti getiren golü kaydetti.

Son 15 Premier Lig maçında gol ya da asist katkısı yapan Mohamed Salah, lig rekorunu kırmayı hedefliyor (Jamie Vardy; 15 maç).