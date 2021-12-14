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Arsenal'den Aubameyang'a ağır fatura!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Pierre Aubameyang şoku yaşanıyor. Gabonlu futbolcu, teknik direktör Mikel Arteta'nın kararıyla disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılırken, kaptanlığı da elinden alındı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 15:27
Arsenal'den Aubameyang'a ağır fatura!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlık görevinin elinden alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta disiplin kurallarını ihlal eden Gabonlu yıldız oyuncunun, kaptanlık görevinden ihraç edildiği ve West Ham United ile yarın oynanacak lig maçının kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang, belirlenen tarihin bir hafta dışına çıkarak İngiltere'ye dönmüş ve bu gerekçeyle Arsenal'in geçen hafta sonu Southampton'ı 3-0 yendiği lig maçının kadrosuna alınmamıştı.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 7 kez ağları sarstı.

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