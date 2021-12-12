Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Everton maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'da canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Milivojevic; Ayew, Benteke, Zaha

Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Gordon, Doucoure, Allan, Gray; Townsend; Richarlison