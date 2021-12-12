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Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Everton kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 13:06
Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Everton maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'da canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Ward, Tomkins, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Milivojevic; Ayew, Benteke, Zaha

Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Godfrey; Gordon, Doucoure, Allan, Gray; Townsend; Richarlison

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