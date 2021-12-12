Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Newcastle United maçı 12 Aralık Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'da canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Schmeichel; Castagne, Evans, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans, Soumare; Maddison, Daka, Barnes

Newcastle United: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis; Murphy, Shelvey, Willock, Saint-Maximan; Joelinton, Wilson