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Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 13:01 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 13:01
Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Newcastle United maçı 12 Aralık Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'da canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MUHTEMEL 11'LER

Leicester City: Schmeichel; Castagne, Evans, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans, Soumare; Maddison, Daka, Barnes

Newcastle United: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis; Murphy, Shelvey, Willock, Saint-Maximan; Joelinton, Wilson

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