Son dakika spor haberi: Pep Guardiola'dan flaş açıklama! "Başka bir İngiliz kulübünü asla çalıştırmam"

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola, kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2016'dan bu yana City'de görev yapan İspanyol teknik adam, West Ham maçı öncesi katıldığı basın toplantısında şunları dile getirdi:

Bunu birçok kez söyledim. Buradaki görevim bitince Dünya Kupası sırasında bir milli takımı çalıştırmak isterim. Ancak bir takım bulmak kolay değil. Bu çok hoşuma giderdi açıkçası ama eğer olmazsa da kulüp çalıştırmaya devam edeceğim. Başka yerlerde görev aldıktan sonra İngiltere'ye geri dönersem, eğer onlar da beni isterse bu yalnızca Manchester City için olur. Başka bir İngiliz kulübünü çalıştırmam.

2016 yılından bu yana Manchester City'de görev yapan Pep Guardiola, İngiliz ekibinde 3 kez Premier Lig şampiyonluğu ve bir İngiltere Kupası kazanmıştı.