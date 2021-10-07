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Pogba Manchester United'da kalacak mı? Kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Fransız futbolcu Paul Pogba'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Takımdan ayrılması beklenen Fransız futbolcu uzun süren görüşmelerin ardından fikrini değiştirdi ve yeni sözleşmeyi imza atmaya karar verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 18:11
Pogba Manchester United'da kalacak mı? Kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma gitenPaul Pogba'nın takımda kalma yönünde karar verdiği kaydedildi.

Fransız basınında yer alan haberde Pogba'nın Cristiano Ronaldo'nun transferinden etkilendiği ve kulübün yüksek hedeflerine inanarak yeni sözleşme imzalamaya ikna olduğu iddia edildi.

Juventus, PSG ve Real Madrid ile uzun süredir adı anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncunun senelik 20 milyon euroluk yeni kontrata imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester United'da 215 maça çıkan Pogba, 38 gol ve 49 asistlik performans sergiledi.


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