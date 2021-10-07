Pogba Manchester United'da kalacak mı? Kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma gitenPaul Pogba'nın takımda kalma yönünde karar verdiği kaydedildi.

Fransız basınında yer alan haberde Pogba'nın Cristiano Ronaldo'nun transferinden etkilendiği ve kulübün yüksek hedeflerine inanarak yeni sözleşme imzalamaya ikna olduğu iddia edildi.

Juventus, PSG ve Real Madrid ile uzun süredir adı anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncunun senelik 20 milyon euroluk yeni kontrata imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester United'da 215 maça çıkan Pogba, 38 gol ve 49 asistlik performans sergiledi.



