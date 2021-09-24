Son dakika transfer haberi: Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya Juventus'un ardından Real Madrid de talip oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, transfer gündeminden düşmüyor. Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun geleceği merak edilirken iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

Daha önce eski takımı Juventus'un istediği konuşulan Pogba için son olarak İspanyol devi Real Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın da sözleşme uzatmak istediği Pogba, karar vermekte zorlanacak.

Bu arada İngiliz ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Paul Pogba için kesenin ağzını açmıştı. ManU'nun haftalık 470 bin pound önermeyi planladığı Fransız yıldızın adı Barcelona, Real Madrid, Juventus ve PSG gibi dev kulüplerle anılıyor. 2016'da 105 milyon euro'ya Juventus'tan transfer edilen 28 yaşındaki orta sahanın ise takımında kalması da güçlü seçenekler arasında...