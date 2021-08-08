Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Manchester United-Everton: 4-0 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: Manchester United-Everton: 4-0 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... İngiliz devi Manchester United, sezon öncesi hazırlık maçında Everton'la karşılaştı. Kırmızı Şeytanlar, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 11:46
Son dakika spor haberi: Manchester United-Everton: 4-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Manchester United, Old Trafford'da Everton'la bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar maça hızlı başlarken 8. dakikada Greenwood'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden 7 dakika sonra sahneye Harry Maguire çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmada 3. gol, bu kez Bruno Fernandes'ten geldi. İlk yarı Manchester'ın 3-0'lık üstünlüğü ile biterken maçın son saniyelerinde Diogo Dalot skoru 4-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

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