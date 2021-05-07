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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de heyecan sürüyor. Ligde 3. sırada bulunan , sahasında 'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşmada milli futbolcu 'nün ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 13:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 14:05
Leicester City-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de milli futbolcular ve 'in formasını giydiği sahasında 'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın, 63 puanı bulunuyor. Konuk ekibin ise 36 puanı var.

LEICESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

'nin sahasında 'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LEICESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel; Fofana, , Çağlar Söyüncü; , Ndidi, Tielemans, ; ; Iheanacho,

Newcastle United: Dubravka; , Clark, Dummett; Murphy, Almiron, , Longstaff, Ritchie; Wilson, Saint-Maximin

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