Burnley - Newcastle United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Burnley ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Newcastle 2-1'lik skorla galip tamamladı.
İlk yarıyı 18'de Matej Vydra'nın golüyle 1-0 yenik kapatan Newcastle, 59'da Jacob Murphy ve 64'te Allan Saint-Maximin'in golleriyle galibiyete uzandı.
Ligde 17. sırada bulunan Newcastle bu sonuçla puanını 32'ye çıkarıp, 18'inci basamaktaki Fulham'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
15'inci sırada yer alan Burnley ise 33 puanda kaldı.