Haberler İngiltere Premier Lig Burnley - Newcastle United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında ile karşılaşan United, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 16:08
Burnley - Newcastle United: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında ile United kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Newcastle 2-1'lik skorla galip tamamladı.

İlk yarıyı 18'de 'nın golüyle 1-0 yenik kapatan Newcastle, 59'da ve 64'te Allan Saint-Maximin'in golleriyle galibiyete uzandı.

Ligde 17. sırada bulunan Newcastle bu sonuçla puanını 32'ye çıkarıp, 18'inci basamaktaki 'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

15'inci sırada yer alan Burnley ise 33 puanda kaldı.

SON DAKİKA