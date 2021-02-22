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Son dakika spor haberleri: 'de flaş seyirci kararı! Resmen açıklandı

Başbakanı , virüsü kısıtlamalarını hafifletmek için yeni yol haritasını ana hatlarıyla açıklarken, spor müsabakalarına 17 Mayıs'tan itibaren seyirci alınacağını duyurdu. Johnson, tribünlere alınacak seyirci sayısının 10 bin kişiyle sınırlı olacağına sözlerine ekledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:44 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:44
Son dakika spor haberleri: İngiltere'de flaş seyirci kararı! Resmen açıklandı

virüsüne karşı üretilen aşıların ardından doğan umut ışığı, spora da yanısımaya başladı. Corona virüsünün bir dönem pik yaptığı 'de spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili haber heyecan yarattı.

İngiltere Başbakanı , yaptığı açıklamada ülkede corona virüsü kısıtlamalarının yumuşatılacağını duyururken, spor müsabakalarının da 17 Mayıs'tan itibaren seyircili oynanacağını ifade etti.

Johnson yaptığı açıklamada, spor müsabakalarında tribünlere alınacak seyirci sayısının 10 bin kişiyle sınırlı olacağını sözlerine ekledi.

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