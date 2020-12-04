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'de tribünlere seyirci alımı yeniden başladı!

'de corona virüsü önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanan karşılaşmalara, sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı. Bu kapsamda, Avrupa Ligi'nde 'in Rapid Wien'i konuk ettiği maçı belirli sayıda kişi tribünden takip etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 08:06
İngiltere'de tribünlere seyirci alımı yeniden başladı!

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri sebebiyle mart ayından bu yana seyircisiz oynanan maçlar için stadyumlara sınırlı sayıda taraftar kabul edilmeye başlandı.

Avrupa Ligi B grubunda 'in Emirates Stadı'nda Rapid Wien'i konuk ettiği karşılaşmada, sınırlı sayıda Arsenal taraftarı tribündeki yerini aldı. Stadyum önünde ateşleri ölçülen taraftarlara buradaki görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini takmaları uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de maçlar Covid-19 önlemleri kapsamında mart ayından bu yana seyircisiz oynanıyordu.

Ülkede 5 Kasım'da başlayan ve dün sona eren ulusal karantinanın ardından orta riskli bölgelerde açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyircinin alınacağı, yüksek riskli bölgelerde ise müsabakaların seyircisiz oynanması uygulamasının devam edeceği bildirilmişti.



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