Tottenham Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham sahasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'yi konuk edecek
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetecek.
Ev sahibi Tottenham, Leicester City'yi yenip lider Liverpool ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e düşürmek istiyor.
24 puanı bulunan Leicester City ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp zirveye tırmanışını sürdürmek istiyor.
TOTTENHAM LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tottenham Leicester City arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 17.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.