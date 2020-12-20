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Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında Tottenham sahasında ve 'nün takımı 'yi konuk edecek. Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hangi saatte oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 10:09
Tottenham Leicester City maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında Tottenham sahasında ve 'nün takımı 'yi konuk edecek

Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Craig Pawson yönetecek.

Ev sahibi Tottenham, Leicester City'yi yenip lider ile arasındaki puan farkını yeniden 4'e düşürmek istiyor.

24 puanı bulunan Leicester City ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp zirveye tırmanışını sürdürmek istiyor.

TOTTENHAM LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham Leicester City arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 17.15'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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