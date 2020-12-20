Manchester United Leeds United maçı saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United sahasında Leeds United'ı konuk edecek.
Old Trafford'da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek.
Ev sahibi Manchester United, Leeds United'ı yenip zirve ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olmak istiyor.
Ligin yeni ekibi Leeds United ise alacağı galibiyetle orta sıralardan kurtulmak istiyor.
MANCHESTER UNITED LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Manchester United Leeds United arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 18.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.