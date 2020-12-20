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maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. 'da oynanacak karşılaşmanın hangi saatte oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 10:14
Manchester United Leeds United maçı saat kaçta hangi kanalda?

'in 14. haftasında sahasında 'ı konuk edecek.

'da oynanacak karşılaşmayı hakem Anthony Taylor yönetecek.

Ev sahibi Manchester United, Leeds United'ı yenip zirve ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olmak istiyor.

Ligin yeni ekibi Leeds United ise alacağı galibiyetle orta sıralardan kurtulmak istiyor.

MANCHESTER UNITED LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester United Leeds United arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 18.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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