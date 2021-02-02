Haberler İngiltere Premier Lig Formayı giydi pozunu verdi! Ozan Kabak...

Formayı giydi pozunu verdi! ...

ekiplerinden forması giyen , ekiplerinden 'a transfer olarak gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Transferi resmen duyurulan milli oyuncu formasını giyerken, Liverpool'dan da bir paylaşım geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:31
Formayı giydi pozunu verdi! Ozan Kabak...

2019 yılında 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'a buradan da 15 milyon Euro'ya bir başka takımı 'e transfer olan milli gururumuz kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ediyor.

20 yaşındaki genç yıldız Schalke 04'ten kiralık olarak devi 'a transfer olurken, transfer geçtiğimiz gün resmen açıklanmıştı.

Liverpool'dan yapılan paylaşımda milli yıldızımız Ozan Kabak'ın formalı fotoğrafını paylaşarak "Otur... Keyif alabileceğin bazı içeriklerimiz var" notunu düştü.

İşte o paylaşım...

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