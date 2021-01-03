İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, ara transfer döneminin en gözde ismi olacak.

Bu sezon takımı son sırada yer alsa da potansiyeli nedeniyle Avrupa kulüplerinin radarında olan genç stopere adeta teklif yağıyor.

İngiliz basını, 20 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiası daha ortaya attı.

Londra kulübünün, 25 milyon euroluk bonservis bedeli bulunan milli yıldız için yakın zamanda harekete geçeceği ve Schalke ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

Haberde, Ozan'a ayrıca Manchester United, Leicester City ve Leipzig'in de talip olduğu vurgulanırken, Crystal Palace'ın da bu transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.

Crystal Palace, Ozan Kabak transferiyle takımdaki stoperlerin yaş ortalamasını da düşürmek istiyor. Londra ekibinin stoper hattında forma giyen oyunculardan Sakho 30, Tomkins 31, Dann 33 ve Cahill de 35 yaşında.