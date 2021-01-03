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İngilizler duyurdu... 'a 'den bir talip daha!

Son dakika transfer haberi: İsmi 'nın dev kulüpleriyle anılan milli futbolcu 'a bir talip daha çıktı. İngiliz basını, ekibinin genç stoper için harekete geçtiğini ve ile görüşmelere başlayacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 10:34 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 10:34
İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

ekiplerinden 'te forma giyen milli futbolcu , ara transfer döneminin en gözde ismi olacak.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

Bu sezon takımı son sırada yer alsa da potansiyeli nedeniyle kulüplerinin radarında olan genç stopere adeta teklif yağıyor.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

İngiliz basını, 20 yaşındaki futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiası daha ortaya attı.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

'de yer alan habere göre; son olarak ekibi 'ın da 'a talip olduğu belirtildi.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

Londra kulübünün, 25 milyon euroluk bonservis bedeli bulunan milli yıldız için yakın zamanda harekete geçeceği ve ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

Haberde, Ozan'a ayrıca , ve 'in de talip olduğu vurgulanırken, 'ın da bu transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

Teknik Direktörü 'ın, takımın mevcut stoperleri ve 'dan memnun olmadığı ve bu isimlerin yerine 'ı istediği belirtildi.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

, transferiyle takımdaki stoperlerin yaş ortalamasını da düşürmek istiyor. Londra ekibinin stoper hattında forma giyen oyunculardan 30, Tomkins 31, 33 ve Cahill de 35 yaşında.

İngilizler duyurdu... Ozan Kabak'a Premier Lig'den bir talip daha!

20 yaşındaki bu sezon formasıyla 9 lig maçında forma giydi.

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