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'dan 'a tebrik!

altyapısından yetişen ve 11 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ın yolunu tutan , sev bir transfere imza attı. 'den 'a transfer olan genç savunmacı için sarı-kırmızılılar tebrik mesajı yayınladı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 12:33
Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik!
, altyapısından yetişip 04'ten 'a kiralık giden için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısında yetişen ve Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak için tebrik mesajı yayımladı. Galatasaray, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun. Bu gurur hepimizin!" ifadelerine yer verdi.

20 yaşındaki milli yıldız, 2019 yılını kış transfer döneminde önce 'a ardından da 'e transfer oldu. Başarılı savunmacının dün de kiralık olarak ekibi Liverpool'a transferi gerçekleşti.
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