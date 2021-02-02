Falcao transferi için flaş açıklama! "Onu getirmek için her şeyi yapacağım"

Türkiye'de ara transfer sezonu sona ermesine karşın, Galatasaray için yeni gelişmeler yaşanabilir...

Kolombiya basınında yer alan habere göre Falcao, İspanya'da doktoru Joaquin Juan tarafından tedavi gördü ve bir kaç hafta sonra Türkiye'ye döndü.

Falcao'nun yokluğunda Onyekuru'yu hücum bölgesine getiren sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Bununla beraber Galatasaray, forvet hattında Falcao'yu değerlendirmeyi düşünmüyor. Cimbom, teklifler gelmesi halinde kabul edecek. Öte yandan Kolombiya'da, Millonarios'a transfer olacağına çıkan söylentiler gün geçtikçe çoğalıyor.

Son zamanlarda, onu Millonarios'a getirmek isteyen çok özel biri oldu. Falcao'nun babası Radamel Garcia ile de dostluğu olan Jhon Mario Ramirez, Caracol Radyosu'na yaptığı konuşmada, "Falcao'nun Millonarios'a gelmesi için arabuluculuk yapacağım. Bunun için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." dedi.

Öte yandan Ramirez, konuşmasının devamında, "Radamel ile birçok kez konuştuk. Babası, huzur içinde yatsın. Onla da beraber ibadet ederdik. O, Millonarios'un büyük bir hayranı." dedi.



