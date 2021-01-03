West Bromwich Arsenal 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, deplasmanda West Bromwich'e konuk oldu. Hawthorns Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 4-0 kazanarak üç puanı aldı.

Maçta gol perdesini açan isim 23. dakikada Tierney oldu. 28. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 2-0 öne geçen Arsenal ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Arsenal farkı artırmak için ataklarını sürdürürken devreye giren isim Lacazette oldu. Fransız yıldız 60. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirirken, 64. dakikada ise ilk golün sahibi Tierney'in asistinde farkı dörde çıkardı. Kalan dakikalarda oyunu tutan Arsenal üç puanı almayı başardı.

Arsenal bu galibiyetle bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 23 puana yükseltti. West Bromwich ise 8 puanda kaldı.