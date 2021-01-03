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0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

17. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi 4-0 kazanan konuk önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golleri , ve (2) kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 08:49
West Bromwich Arsenal 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 17. haftasında , deplasmanda 'e konuk oldu. 'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 4-0 kazanarak üç puanı aldı.

Maçta gol perdesini açan isim 23. dakikada oldu. 28. dakikada 'nın golüyle 2-0 öne geçen Arsenal ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Arsenal farkı artırmak için ataklarını sürdürürken devreye giren isim oldu. Fransız yıldız 60. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirirken, 64. dakikada ise ilk golün sahibi Tierney'in asistinde farkı dörde çıkardı. Kalan dakikalarda oyunu tutan Arsenal üç puanı almayı başardı.

Arsenal bu galibiyetle bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 23 puana yükseltti. West Bromwich ise 8 puanda kaldı.

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