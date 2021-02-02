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Teknik Direktörü Gross'tan açıklaması!

ekiplerinden , 'ı kadrosuna kattı. Teknik Direktörü , milli futbolcunun transferi ile ilgili konuştu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 15:11
Schalke 04 Teknik Direktörü Gross'tan Ozan Kabak açıklaması!

(Bundesliga) takımlarından 'ün teknik direktörü , milli futbolcu 'ın ismini duyduğunda bu takıma transfer olma konusunda çok fazla tereddüt etmediğini bildirdi.

Gross, dergisinde yer alan haberde, Schalke 04'ün Ozan Kabak'ın Liverpool'a transfer edilmesini aynı şekilde yetenekli ve daha deneyimli 'yi takıma katarak telefi ettiğini belirtti.

Ozan Kabak'ın şu anki durumda takımda tutulamayacağını anladığını ifade eden Gross, "Ozan Liverpool'un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve kulübe (transferin) gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti. Kariyerine Liverpool'da devam etme şansı varsa hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Gross, milli futbolcunun 'nde başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, Liverpool'da Teknik Direktör yönetiminde antrenmanın genç futbolcuyu ileriye götüreceğini kaydetti.

'in son şampiyonu Liverpool, dün 20 yaşındaki Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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