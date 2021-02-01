Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika: Ozan Kabak resmen Liverpool'da!

Son dakika: resmen 'da!

Son dakika transfer haberi: 'te forma giyen milli futbolcumuz , sezon sonuna kadar devi 'a kiralandı. Liverpool transferi resmen açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 01:01 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 01:14
Son dakika: Ozan Kabak resmen Liverpool'da!

ekiplerinden 'te forma giyen milli futbolcumuz , kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ediyor. 20 yaşındaki başarılı stoper, dünya devi 'a transfer oldu.

İngiliz ekibi, Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sitesinden duyurdu.

19 NUMARAYI GİYECEK

Liverpool'dan yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

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