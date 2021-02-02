Haberler Galatasaray Ozan Kabak gururu

gururu

'ın dünya futboluna kazandırdığı 'ın yeni adresi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:15 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Ozan Kabak gururu
'ın dünya futboluna kazandırdığı 'ın yeni adresi oldu. ekibi başarılı futbolcuyu, sezon sonuna kadar kiralarken 28 milyon euro'luk zorunlu satın alma bedeli de bulunuyor. Liverpool, Galatasaray'a da 1.2 milyon euro yetiştirme payı ödeyecek. Ozan bir kulübü altyapısından yetişip Liverpool'a giden ilk Türk futbolcu oldu ve Galatasaraylılar kadar tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

18'inde 'da oynayan Ozan, 19'unda 20'sinde ve 21 yaşında Liverpool'a gitti.
SON DAKİKA