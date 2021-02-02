Ozan Kabak gururu

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 22:15Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 06:50
Galatasaray'ın dünya futboluna kazandırdığı Ozan Kabak'ın yeni adresi Liverpool oldu. İngiliz ekibi başarılı futbolcuyu, sezon sonuna kadar kiralarken 28 milyon euro'luk zorunlu satın alma bedeli de bulunuyor. Liverpool, Galatasaray'a da 1.2 milyon euro yetiştirme payı ödeyecek. Ozan bir Türk kulübü altyapısından yetişip Liverpool'a giden ilk Türk futbolcu oldu ve Galatasaraylılar kadar tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.