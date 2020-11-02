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'da flaş ayrılık! Pogba 'e...

Son dakika haberi... 'ın Fransız orta saha oyuncusu , Manchester United'a vedaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcunun yeni durağı eski kulübü Juventus ya da PSG olabilir. Hatta menajer Mino Raiola, transfer için görüşmelere başladı bile! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:18 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:23
Manchester United'da flaş ayrılık! Pogba Real Madrid'e...

İspanyol medyasında bugün flaş bir iddia yer aldı... Aktarılan bilgilere göre İngiliz devi 'ın yetkilileri 'yı kara listeye aldı ve yıldız oyuncu ile ocak ayında yollarını ayıracak.

Bununla beraber daha önce 'in yıldız oyuncu ile ilgili olduğu ancak bu ilginin kısa süre önce söndüğü aktarılırken, devreye Juventus veya PSG'nin girebileceği kaydedildi.

ZIDANE ONU İSTİYOR AMA...
Öte yandan Real Madrid yönetiminin Pogba'yı kadrolarından görmek istemediği dile getirilirken, Zidane'ın ara döneminde FLorentino Perez'den Pogba'yı talep edebileceği ifade edildi.

Menajer Mino Raiola'nın Pogba'yı isteyen kulüplerle temasa şimdiden başladığı ve Fransız yıldızın ortalama bonservisinin 80 milyon euro olduğu aktarıldı.

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