Manchester United'da flaş ayrılık! Pogba Real Madrid'e...

İspanyol medyasında bugün flaş bir iddia yer aldı... Aktarılan bilgilere göre İngiliz devi Manchester United'ın yetkilileri Paul Pogba'yı kara listeye aldı ve yıldız oyuncu ile ocak ayında yollarını ayıracak.

Bununla beraber daha önce Real Madrid'in yıldız oyuncu ile ilgili olduğu ancak bu ilginin kısa süre önce söndüğü aktarılırken, devreye Juventus veya PSG'nin girebileceği kaydedildi.

ZIDANE ONU İSTİYOR AMA...

Öte yandan Real Madrid yönetiminin Pogba'yı kadrolarından görmek istemediği dile getirilirken, Zidane'ın ara transfer döneminde FLorentino Perez'den Pogba'yı talep edebileceği ifade edildi.

Menajer Mino Raiola'nın Pogba'yı isteyen kulüplerle temasa şimdiden başladığı ve Fransız yıldızın ortalama bonservisinin 80 milyon euro olduğu aktarıldı.