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Richards ile deneme antrenmanlarına çıkıyor

ekiplerinden 'nin, Türk futbolcu Richards'ı deneme antrenmanlarına çıkardığı ifade edildi. Kulüp, eski milli yıldızı beğenirse, kadrosuna katacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 14:02
Colin Kazım Richards Derby County ile deneme antrenmanlarına çıkıyor

Kariyerinde birçok takımın formasını giyen Türk futbolcu Richards, son olarak Meksika Ligi takımlarından Pachuca'da oynamıştı. Şu anda serbest statüde olan tecrübeli ofans oyuncusuyla ilgili flaş bir haber kaleme alındı.

'de yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcunun, 'nin eski hocası Phillip Coucu'nun çalıştırdığı ekiplerinden ile deneme antrenmanlarına çıktığı bildirildi. Kulübün, hücumdaki opsiyonlarını artırmak için Türk futbolcuyu transfer edebileceği kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen Kazım, ay-yıldızlı formayla 37 maça çıktı. Tecrübeli isim, ülkemizde Fenerbahçe, ve formaları giymişti.


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