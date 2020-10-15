Colin Kazım Richards Derby County ile deneme antrenmanlarına çıkıyor

Kariyerinde birçok takımın formasını giyen Türk futbolcu Colin Kazım Richards, son olarak Meksika Ligi takımlarından Pachuca'da oynamıştı. Şu anda serbest statüde olan tecrübeli ofans oyuncusuyla ilgili flaş bir haber kaleme alındı.

Daily Mail'de yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Coucu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship ekiplerinden Derby County ile deneme antrenmanlarına çıktığı bildirildi. Kulübün, hücumdaki opsiyonlarını artırmak için Türk futbolcuyu transfer edebileceği kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen Kazım, ay-yıldızlı formayla 37 maça çıktı. Tecrübeli isim, ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.



