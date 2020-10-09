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sözleşme feshi için 'den 15 milyon Euro istedi

İngiltere ekibi 'de forma giyen Alman futbolcu , İngiliz ekibinden sözleşme feshi için 15 milyon Euro talep etti. 31 yaşındaki oyuncunun haftalık 385 bin avroluk maaşı için yollar ayrılmak isteniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:52
Mesut Özil sözleşme feshi için Arsenal'den 15 milyon Euro istedi

'de uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Haftalık 385 bin Euro maaş alan yıldız futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyordu.

ekibi, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek Alman oyuncuyla yolları daha erken ayırmak istiyor.

15 MİLYON TALEP ETTİ

Arsenal, sözleşmenin son 9 ayı için bir anlaşma yapmak istedi ancak Mesut Özil bunu reddetti.

Alman oyuncu, bu sürede sözleşmesinde kazanacağı 15 milyon avronun neredeyse tamamını istedi ve aksi halde ayrılmayı reddetti. Şu an için Mesut'un Ocak ayı transfer döneminden önce Arsenal'den ayrılması mümkün görünmüyor.

Arsenal, geçtiğimiz günlerde açıkladığı Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki orta sahayı dahil etmedi.

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