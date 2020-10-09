Mesut Özil sözleşme feshi için Arsenal'den 15 milyon Euro istedi

Arsenal'de uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Haftalık 385 bin Euro maaş alan yıldız futbolcu ile yolların ayrılması planlanıyordu.

Premier Lig ekibi, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek Alman oyuncuyla yolları daha erken ayırmak istiyor.

15 MİLYON TALEP ETTİ

Arsenal, sözleşmenin son 9 ayı için bir anlaşma yapmak istedi ancak Mesut Özil bunu reddetti.

Türk asıllı Alman oyuncu, bu sürede sözleşmesinde kazanacağı 15 milyon avronun neredeyse tamamını istedi ve aksi halde ayrılmayı reddetti. Şu an için Mesut'un Ocak ayı transfer döneminden önce Arsenal'den ayrılması mümkün görünmüyor.

Arsenal, geçtiğimiz günlerde açıkladığı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki orta sahayı dahil etmedi.