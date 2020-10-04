Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:11 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:11
Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Fulham maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor Web üzerinden canlı izlenebilecek.

WOLVERHAMPTON - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Patrício, Saïss, Coady, Boly, Vinagre, Moutinho, Neves, Semedo, Neto, Jiménez, Traoré

Fulham: Areola, Bryan, Ream, Hector, Odoi, Anguissa, Cairney, Cavaleiro, Onomah, Kebano, Mitrovic

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